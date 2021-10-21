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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مسلسل لعبة الحبار يتحول إلى حقيقة.. تعرف على كيفية الاشتراك

مسلسل لعبة الحبار
مسلسل لعبة الحبار

تصدر مسلسل لعبة الحبار الكوري مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرضه على شبكة "نتفيليكس"، محطما الأرقام القياسية باعتباره المسلسل الأعلى مشاهدة على نتفيليكس حتى الآن، حتى أن إحدى الشرطات تسعى لتحويله إلى حقيقة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت شركة أسترالية عن استعدادها لإنتاج اللعبة في المسلسل الكوري جنوبي  لتصبح لعبة حقيقية مستوحاة من مسلسل "لعبة الحبار"، وهي لعبة تسمى “سكويز جيمز”.

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مئات الأطفال والكبار يطبقون حركات مسلسل لعبة الحبار Squid game بالشارع.. وهذا جزاء الخاسر

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يقترب من مليار دولار.. مسلسل لعبة الحبار Squid Game يحطم الأرقام القياسية

 

واختيار اللاعبين يتم من خلال مسابقة أخرى، حيث نظمت الشركة الأسترالية فعالية لاختيار اللاعبين للمشاركة في اللعبة التي ستقام في أستراليا، ويبحث المنظمون عن ألفين شخص للمشاركة في اللعبة.

 

وستتم فعاليات اللعبة من لخلال تنافس اللاعبين ضد بعضهم في 4 جولات، وتضم كل جولة 500 مشترك، ومثل المسلسل فإن اللاعب الخاسر سيتم إقصاؤه من اللعبة بخروجه وليس موته أو إعدامه مثل المسلسل.

 

وخلال الجولات والتحديات سيشترك اللاعبون في اللعبة الممتعة والتي جذبت الملايين حول العالم، إذ تسبب المسلسل في جذب الجمهور العالمي للدراما الكورية بعد تصدره المسلسلات الأكثر مشاهدة في عام 2021.

 

وتدور أحداث المسلسل المكون من 9 حلقات على مشاركة العديد من الأشخاص في لعبة تعتمد على ألعاب الطفولة، وتم جمعهم لاشتراكهم في أنهم فقراء وبحاجة إلى المال، وفي كل تحدي لعبة قديمة من ألعاب الطفولة، والخاسر يموت مقتولا.

 

وبعد كل تحدي يحصل اللاعبون على اموال الخاسرين، وفي النهاية يفوز شخص واحد فقط وه الذي يظل حيا ويعود إلى منزله في سيارة ليموزين ومعه مبلغ ضخم يرفض استخدامه وتستمر الأحداث في الحلقة الأخيرة مع نهاية مفتوحة توحي بوجود جزء ثاني للمسلسل.

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