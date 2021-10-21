منهم لاعب ليفربول.. يويفا يعلن المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا”، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

وأقيمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، مساء يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وفاز ليفربول على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح وهي نفس النتيجة التي حققها مانشستر يونايتد على أتالانتا، ونتيجة باريس سان جيرمان أمام لايبزيج، وفاز برشلونة على دينامو كييف بهدف نظيف.



و فاز تشيلسي على مالمو برباعية نظيفة، وهي نفس نتيجة بايرن ميونخ أمام بنفيكا، في حين أن ريال مدريد فاز على شاختار بخمسة أهداف دون رد.

المرشحون لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا



داني بليند، لاعب أياكس، سجل هدفًا أمام بوروسيا دورتموند.

أوكافور، لاعب سالزبورج، سجل هدفين أمام فولفسبورج.

أليسون بيكر، حارس ليفربول، تصدي لثلاث فرص أمام أتلتيكو مدريد.

سباستيان كواتيس، لاعب سبورتينج لشبونة، سجل هدفين أمام بشكتاش.