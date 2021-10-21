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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديم محتوى تعليمي مجاني

لمكافحة الدروس الخصوصية..قصة فتاة بدأت خطوات جادة لمساعدة الدولة والأسر بتطوير التعليم.. خاص

صدى البلد

"لأسباب عدة أولها القضاء على الدروس الخصوصية، مساعدة الدولة في التحول الرقمي بالنسبة للتعليم، القضاء على فكرة تسرب الطلبة من التعليم، وجعلهم يقبلون عليه"، هكذا ردت بسنت السيد ابنة محافظة الأسكندرية على أسباب محتوى تعليمي مجانى لطلبة المرحلة الابتدائية في مادة اللغة العربية تقدمه عبر السوشيال ميديا.

 

وأوضحت بسنت السيد خلال تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، أنها بدأت تقديم المحتوى التعليمي الخاص باللغة العربية مجانا منذ دراستها في الجامعة، والقاعدة التي انطلقت منها في البداية هو معالجة الأسباب التي تجعل الطبلة يتسربون من التعلم،  معقبة:"الأطفال ليهم بيئة خاصة قبل البدء في التعلم، زي ارتباطهم مثلا ببرامج الأطفال زي الكرتون".

 

وتابعت بسنت السيد: اكتشفت مبكرا موهبتي في تقليد الأصوات وتمثيل شخصيات كرتونية "الطالب، المدرس، ولي الأمر" لذا قررت تقديم المحتوى بأسلوب " الوايد برود أنيميشن "، كما أسعى لتقديمه بـ عرائس الماريوت وأعمل على تأهيل نفسى جيدا عبر عدد من الكورسات معقبة:" الأمر مرهق ومكلف بالنسبالي لكن دا شغفي".

 

وعن تقديمها المحتوى عبر السوشيال ميديا أكدت أنها خلال مراحل تعليمها المختلفة عانت كغيرها زملائها من التكلفة العالية للدروس الخصوصية، فهي تحتاج إلى وقت أكبر وعبء مالي إضافي على الأسر، لذا قررت تقديمه مجانى لمساعدة الدولة في مكافحة الدروس الخصوصية، لافته إلى أن 34 ألف شخص يتابعها عبر صفحتها على السوشيال ميديا.

 

وأجابت بسنت السيد على، ما هي فكرتها في مساعدة الدولة على التحول الرقمي في ملف التعليم، كشفت، أنها بصدد تقديم "كتاب صوتي ناطق" للمرحلة الابتدائية، يقدم شرح لـ منهج اللغة العربية بداية من الصف الأول حتى السادس، بطريقة مبسطة، بخلاف الفيديوهات التي تقدمها منذ سنوات بالفعل.

 

وعن حلمها قالت بسنت السيد، في ظل دعم القيادة السياسية وإيمانها بدور المرأة وتوليهم العديد من الحقائب الوزارية المختلفة فأسعى لأصبح وزيرة للتربية والتعليم في المستقبل.

 

وختمت حديثها "أعتقد أن مفيش منهج صعب، والامر مرتبط بقدرة المدرس على شرحه بطريقة سهلة وجاذبة تخطف أذن ونظر المتلقي "الطالب".

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