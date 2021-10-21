لمدة 3 أيام.. غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل لإصلاح الفواصل

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطلع كوبرى الساحل.

وتأتي الأعمال فى الاتجاه القادم من ميدان "الكيت كات" ومناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة "كمرحلة أولى" لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأضافت الإدارة بأن الأمر يستلزم غلقا جزئيا لمطالع كوبرى الساحل.

وذلك لمدة 3 أيام ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الخميس الموافق 21/10/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 23/10/2021.

على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئى بالتبادل خلال فترة الأعمال، دون تعطيل حركة المرور.

وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.