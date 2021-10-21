مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، هجمات مليشيات الحوثي اليمنية على السعودية، داعيا إلى وقف فوري لتصعيد الجماعة العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ووفق بيان لمجلس الأمن حول اليمن فقد "ندد أعضاء مجلس الأمن بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية"، مضيفا أن "الاعتداءات في خليج عدن والبحر الأحمر تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن".

وشدد مجلس الأمن على ضرورة "وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب"، منددا "بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع".

ودعا المجلس إلى "حل الخلافات في اليمن من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية"، موجها طلبه لجميع الجهات الفاعلة في اليمن من أجل "العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل".

والأربعاء، شدد المندوب الدائم السعودي لدى مجلس الأمن عبد الله المعلمي، على أن المملكة تحمل المليشيا الحوثية تداعيات الأزمة اليمنية ‏ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن.

وأكد المعلمي دعم المملكة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى ‏وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة للوصول للحل المنشود القائم على ‏المرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني.

وشدد المندوب السعودي على حق المملكة الكامل في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن ‏واستقرار أراضيها والمواطنين والمقيمين بها من أي هجمات إرهابية وفقاً لالتزاماتها بالقانون ‏الدولي، مطالبا المجلس أن يتخذ الخطوات اللازمة والحازمة لردع الحوثيين من تهديد حياة ‏المدنيين للخطر.