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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب ريال مدريد الأسبق: صلاح مثل ميسي فى هذا الشيء.. وإقامة المونديال كل عامين متعة للجماهير.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

قال بابلو كامبوس، مدرب فريق ريال مدريد الأسبق، إن  نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح مثله مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضاف كامبوس، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى:"صادفت العديد من اللاعبين ولكن في رأيي أن هناك أمورا فنية أحيانًا تحول بين هذه المواهب والملاعب ومحمد صلاح مثله مثل ميسي وآخرين من القلة التي استطاعت أن تُنمي موهبتها".

وأكمل مدرب فريق ريال مدريد الأسبق، تصريحاته بالإشارة إلى أن اللاعبين الذين استطاعوا تنمية موهبتهم عليهم الاستمرار في التوهج.

وأردف كامبوس "إقامة بطولة كأس العالم كل عامين سيزيد من المتعة للجمهور الذي سيجد نفسه يستمتع ببطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4 سنوات ونحن في إسبانيا نحب كرة القدم ونعشقها فلماذا ننتظر كل 4 سنوات لنُشاهد البطولة؟".

وتابع مدرب فريق ريال مدريد الأسبق:"أتفهم الأحاديث عن إرهاق اللاعبين ولكن هذا ليس السبب الرئيسي فمعظم اللاعبين شاركوا في بطولات محلية وعلى مستوى القارة الأوروبية ويشاركون في كل البطولات ولكن الأمر يعود لأن المديرين سيجبرون على تغيير برامجهم لتتواءم مع عقد البطولة كل عامين هذا هو السبب الحقيقي".

واسترسل كامبوس:"كل المباريات التي تُلعب خلال الموسم ربما يسقط لاعبين من الإرهاق ولكن لم نجد أحاديث عن ذلك، نحن نحب كرة القدم ونعشقها ونرغب في رؤية كأس العالم كل عامين".

وأتم مدرب فريق ريال مدريد الأسبق، تصريحاته بقوله:"أعتقد أن بعض اتحادات كرة القدم ستُحاول عرقلة إصدار قرار تنظيم كأس العالم كل عامين فلن يستطيعوا التخلي عن مكاسبهم بمنتهى السهولة لذا على الدول التي تؤيد هذه الاقتراح أن تؤيد وجهة النظر وعقد كأس العالم كل عامين لانرغب في أن يقف أحد أمام رغبتنا".

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مدرب ريال مدريد الأسبق: صلاح مثل ميسي فى هذا الشيء.. وإقامة المونديال كل عامين متعة للجماهير.. فيديو

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