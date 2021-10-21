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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

الخطيب وحسن حمدي
الخطيب وحسن حمدي

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن  مرضه قبل إعلان الموقع الرسمي للقلعة الحمراء عن تعرضه لوعكة صحية، ودخوله أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال الخطيب خلال حديثه بالحفل الذي أقامه مجلس إدارة الأهلي لتكريم الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: “عايز الناس تعذرني ..عندي مشكلة شوية في عيني اليمين مش شايف بيها كويس، عشان كده جايب حد يساعدني، والدكتور حازم ياسين بشكره جدا؛ لأنه فضى نفسه ليا يوم كامل من أجل معرفة طبيعة مرضي تحديدا، انا بشكره جدا".

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قرر منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد قلادة الأهلي الذهبية، تقديرًا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية، سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم أمينًا عامًّا للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن..

موعد خروج محمود الخطيب  من المستشفى

أعلن النادي الأهلي تعرض رئيسه محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة وتم نقله للمستشفى للخضوع لفحوصات طبية .

وقال الأهلي في بيانه:" تعرض محمود الخطيب لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس لتكريم كلًا من حسن حمدى رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد".

وتم نقل محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر :" تعرض الخطيب لضغط شديد تسبب في الأم بالعين وتم نقله لإحدى مستشفيات الدقي وسوف يظل بالمستشفى حتى مساء غد".

محمود الخطيب النادي الأهلي حسن حمدي حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حازم ياسين

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