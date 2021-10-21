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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضرها أكثر من 250 ألف شخص| تفاصيل حفل بيتبول بـ موسم الرياض 2021

صدى البلد

تخطى حفل المغني الأميريكي بيتبول في افتتاح موسم الرياض 2021 عدد 250 ألف متفرج و 1500 مؤدِ بأزياء تنكرية وأكثر من 2700 طائرة درون.

وبدأ الحفل بأغنية الموسم على العرضة السعودية التي لاقت تفاعلًا كبيرا من الحضور مع الأغنية خلال الحفل، والذي حضره عدد كبير حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للترفيه السعودية.

انطلقت فعاليات موسم الرياض 2021،مساء امس وسط ترقب عالمي للحدث الترفيهي الأبرز على المستويين المحلي والإقليمي، بحضور جماهيري متنوع استنفد تذاكر حفل الافتتاح خلال ساعة واحدة من طرحها قبل أيام.

ويأتي انطلاق موسم الرياض بعد انتظاره بشغف من قبل الجماهير المحلية والعالمية التي شاهدت الإعلان عن موعد انطلاقه في ميادين عالمية، أبرزها: مانهاتن ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتا لندن ونيوكاسل في بريطانيا، وعدد من المدن العربية، منها: دبي والكويت والدوحة، فضلًا عن المدن السعودية الكبرى، وشاشات التلفزة العربية والعالمية.

بدات فعاليات الموسم هذا العام بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، إذ تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، حيث يُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة، فضلًا عن حفل الفنان العالمي «بيتبول»، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.

وتتقاسم 14 منطقة مجهزة بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، فعاليات موسم الرياض 2021، منها: منطقتا «بوليفارد رياض سيتي» و«فيا رياض»، المجهزتان بطريقة مستدامة لخدمة أهالي وزوار مدينة الرياض خلال الموسم وبعده.

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