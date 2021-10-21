مباريات اليوم الخميس 21-10-2021 والقنوات الناقلة

تقام مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية.
وتستكمل منافسات الدوري الأوروبي، بجانب المؤتمر الأوروبي ، ويأتي فى مقدمتها، مباراة جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد ضد لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
فنربخشة X رويال أنتويرب (بلجيكا) – 6.45 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
ريال بيتيس X باير ليفركوزن – 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2
لاتسيو Xمارسيليا – 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
سبارتا براج (التشيك) X ليون – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 English
إيندهوفن X موناكو – 9 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1
نابولي X ليجيا وارسو (بولندا) – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
وست هام X جينك (بلجيكا) – 9 مساءً
لوكوموتيف موسكو X جالاتا سراي – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
مواعيد دوري المؤتمر الأوروبي
بودو جليمت (النرويج) X روما – 6.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
مورا (سلوفينيا) X رين الفرنسي – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 2
فيتيسه أرنهيم (هولندا) X توتنهام – 6.45 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
بازل السويري X أمونيا نيقوسيا (قبرص) – 9 مساءً - beIN Sports HD 2
الدوري السعودي لكرة القدم
الباطن X الفيحاء – 4:55 مساءً .
الطائي X أهلي جدة – 7:00 مساءً .