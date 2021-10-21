مباريات اليوم الخميس 21-10-2021 والقنوات الناقلة

تقام مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية.

وتستكمل منافسات الدوري الأوروبي، بجانب المؤتمر الأوروبي ، ويأتي فى مقدمتها، مباراة جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد ضد لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

فنربخشة X رويال أنتويرب (بلجيكا) – 6.45 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

ريال بيتيس X باير ليفركوزن – 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

لاتسيو Xمارسيليا – 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

سبارتا براج (التشيك) X ليون – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 English

إيندهوفن X موناكو – 9 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

نابولي X ليجيا وارسو (بولندا) – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X جينك (بلجيكا) – 9 مساءً

لوكوموتيف موسكو X جالاتا سراي – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد دوري المؤتمر الأوروبي



بودو جليمت (النرويج) X روما – 6.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

مورا (سلوفينيا) X رين الفرنسي – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 2

فيتيسه أرنهيم (هولندا) X توتنهام – 6.45 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

بازل السويري X أمونيا نيقوسيا (قبرص) – 9 مساءً - beIN Sports HD 2

الدوري السعودي لكرة القدم

الباطن X الفيحاء – 4:55 مساءً .

الطائي X أهلي جدة – 7:00 مساءً .