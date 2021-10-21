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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم الخميس 21-10-2021 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تقام مساء اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، العديد  من المباريات الهامة والمرتقبة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية.

وتستكمل منافسات الدوري الأوروبي، بجانب المؤتمر الأوروبي ، ويأتي فى مقدمتها، مباراة جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد ضد لوكوموتيف موسكو في الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

فنربخشة X رويال أنتويرب (بلجيكا) – 6.45 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

ريال بيتيس X باير ليفركوزن – 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

لاتسيو  Xمارسيليا – 6.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

سبارتا براج (التشيك) X ليون – 9 مساءً - beIN Sports HD 2 English

إيندهوفن X موناكو – 9 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

نابولي X ليجيا وارسو (بولندا) – 9 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام X جينك (بلجيكا) – 9 مساءً

لوكوموتيف موسكو X جالاتا سراي – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد دوري المؤتمر الأوروبي


بودو جليمت (النرويج) X روما – 6.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

مورا (سلوفينيا) X رين الفرنسي – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 2

فيتيسه أرنهيم (هولندا) X توتنهام – 6.45 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

بازل السويري X أمونيا نيقوسيا (قبرص) – 9 مساءً - beIN Sports HD 2

الدوري السعودي لكرة القدم 

 

الباطن X الفيحاء  – 4:55 مساءً .

الطائي X أهلي جدة  – 7:00 مساءً .

الدوريات الأوروبية الدوري الأوروبي المؤتمر الأوروبي الدوري السعودي اهلي جدة

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