مصر تسجل 877 إصابة جديدة بكورونا واجتماع أمريكي أوروبي في باريس لبحث اتفاق إيران النووي.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

فيتش تثبّت تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة

البرهان: نحرص مع المكون المدني على إنجاح المرحلة الانتقالية

التحالف العربي: تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في مأرب

سوريا.. دوي انفجارات في قاعدة "التنف" إثر هجوم بطائرات مسيرة

ترامب يطلق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي

السعودية تعرب عن أسفها لـ"وقوف مجلس الأمن الدولي عاجزا عن إدانة هجمات الحوثيين عليها"

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أبقت تصنيف مصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير، مشيرة إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بفيروس «كورونا» حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.

وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة، مشيرةً إلى خروج 780 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 270973 حتى أمس الأربعاء.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الجريدة" بأن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أعلن تنفيذ 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفًا أن "عمليات الاستهداف شملت تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصرا إرهابيا".

ولفتت "الوطن" إلى أن السعودية أعربت عن أسفها لـ"عجز مجلس الأمن الدولي عن إدانة هجمات وممارسات" جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تجاه المملكة، وأكدت أنها "تدين الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها ‏الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، ‏التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان، وأسفرت عن إصابات بين ‏المدنيين من جنسيات مختلفة".

وقالت "الراي" إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان شدد الأربعاء على حرص القوات المسلحة والمكون المدني علي إنجاح الفترة الانتقالية "وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة تلبي تطلعات الشعب السوداني".

وأشارت "الأنباء" إلى هجوم بطائرات مسيّرة مفخخة، استهدف قاعدة التنف العسكرية الواقعة جنوب سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن، والتي يستخدمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومسؤول أمريكي.

دوليًا، قالت "القبس" إن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني سيجتمع مع دبلوماسيين بريطانيين، وفرنسيين، وألمان، في باريس، يوم الجمعة، لمناقشة الجهود المتعثرة لحمل إيران على معاودة الامتثال للاتفاق النووي المبرم، العام 2015.

وأفادت "الراي" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن طلاق شبكة جديدة للتواصل الاجتماعي، على غرار تويتر وفيسبوك، مؤكدًا أنها ستنطلق، بشكل تجريبي، الشهر المقبل، على أن تكون متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل.