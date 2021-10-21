جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوق بعقار في القليوبية

تكثف أجهزة الأمن فى القليوبية من جهودها اكشف غموض حادث العثور على جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل أحد العقارات بقرية نوى التابعة بمدينة شبين القناطر.



وعلى الفور تم التحفظ على الجثة ونقلها الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود بلاغ من أهالى قرية نوى دائرة المركز لشاب يدعى "ا. ح" مشنوق بعقار بالقرية.



وعلى الفور تم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الامن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة الهيروين وتحرر محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود معلومات بقيام تشكيل عصابى بالاتجار بالمواد المخدرة بنطاق دائرة المركز.

وبإعداد الأكمنة تمكنوا من ضبط 4 أشخاص وهم "أحمد م" 43 سنة عاطل و"مصطفى م ع"، 21 سنة، عاطل، و"حسين ع" 36 سنة عاطل و"حمادة أ ك" 24 سنه عاطل دائرة المركز وبحوزتهم 4 أسطوانات من مخدر الهيروين تزن واحد كيلو جرام و 266 لفافه بلاستيكية من مخدر الهيروين تزن 250 جرام ومطواه قرن غزال وميزان حساس و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي 590 جنيه ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجاربهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم، والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي، وكذلك إرسال السلاح الأبيض المضبوط للمعمل الجنائي.