موجز السوشيال ميديا.. سمية الخشاب ترقص مع محمد رمضان في الجونة.. وعبير صبري تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بلقيس تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير بمناسبة عيد ميلادها
سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالتها الجديدة على السجادة الحمراء
نيو لوك .. شاهد ميرهان حسين في أحدث إطلالتها
موسى وحلاوتهم.. سمية الخشاب ترقص مع محمد رمضان في الجونة.. فيديو
إطلالة جذابة لنادين نسيب نجيم في أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بالوردي.. عبير صبري تخطف الأنظار على السجادة الحمراء