رفع كفاءة وتطوير طريق الشيراتون بالغردقة

استمرت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بالعديد من القطاعات بالمدينة.

حيث بدأت المدينة مساء أمس في أعمال مرمات الأسفلت بطريق الشيراتون لتيسير الحركة المرورية حيث يعد شارع شيراتون من الشوارع الحيوية والرئيسية بالمدينة

وأكد رأفت على المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة مع التنبيه على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للشوارع المدرجة وفق الخطة الزمنية.



كما واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء إيهاب رأفت أعمال التطوير ورفع كفاءة العديد من شوارعها حيث بدأت المدينة صباح اليوم في أعمال المرمات بشارع المصالح.



على الجانب الآخر قامت لجنة الإزالات بالمدينة برفع الإشغالات التي تعوق التطوير بشارع خلف جوباص ٣٥ حالة بمساحة ١٠٥٠ مترا عبارة عن لافتات واسوار وبلكونات وارصفة وسلالم.