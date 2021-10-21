عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات كورونا في العراق

العراق.. تفاؤل وتحذير بشأن إصابات كورونا في البلاد

كورونا في العراق
كورونا في العراق

أبدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس،  تفاؤلا يشوبه الحذر إزاء الموقف الوبائي في البلاد وانخفاض إصابات كورونا.    

ووفقا لوكالة "ناس" العراقية، قال مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة، هيثم العبيدي، إن "المتعارف عليه في عالم الفيروسات بجميع أنواعها أنها معرضة للطفرات الجينية القصيرة المدى وبعيدة الأثر، وتعود هذه التحورات الجينية بسبب نزول موجات وبائية لفيروس معين".

وأكد العبيدي أن "العراق لم يصل حتى الآن إلى الموجة الرابعة لفيروس كورونا، محذرا "ولكننا معرضون لدخول هذه الموجة".  

وأوضح أن "وزارة الصحة عن طريق (قسم تعزيز الصحة) كان لها دور مهم وكبير في موضوع توعية المواطنين وتحذيرهم من الفيروس وفق ندوات توعوية وتثقيفية ما زالت مستمرة إلى الآن من قبل الوزارة، ولم تتخل الوزارة، كما يتداول، عن واجباتها اتجاه المواطنين بتوعيتهم المستمرة بهذه الحملات، والحمد لله فإنَّ الموقف الوبائي جيد في الوقت الحاضر في البلاد، والدليل قلة عدد الإصابات والوفيات، والدخول إلى العناية المشددة أقل بكثير عما كان عليه سابقاً".  

وبشأن عدم تحقيق العراق النسب المطلوبة من تلقيح المواطنين لرفع القيود، أوضح العبيدي سبب ذلك بقوله: إنه "في العراق ومنذ بداية الأزمة ظهرت بعض الأصوات المغرضة التي أعلنت بأكثر من موقف غير علمي خطورة أخذ اللقاح وتأثيراته وغيرها من الأمور غير الصحيحة والواقعية وغير العلمية، مما أدى إلى عزوف المواطن العراقي عن أخذ اللقاح ولمدد طويلة استثمرتها الدول الأخرى بتطعيم مواطنيها والوصول إلى التطعيم المجتمعي بنسبة 70 % فما فوق؛ مشيرا إلى أن العراق تأخر بسبب تلك الأصوات إلى أن تمكنت الفرق التوعوية من إقناع المواطنين بفعالية جميع اللقاحات الموجودة في العراق وأنها آمنة 100 %، ليبدأ بعد ذلك الاقبال وبنسب جيدة، ولكننا ما زلنا متأخرين عن بقية دول العالم بنسب التغطية".  

العراق كورونا فى العراق اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن إصابات كورونا في العراق الصحة العراقية

ترشيحاتنا

لتوفير فرص العمل..مدبولي يستعرض دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

وزير الإنتاج الحربى يشارك في افتتاح معرض "ADEX 2021" ويلتقي وزير الدفاع الكوري الجنوبي

وزير الرى ومحافظ الجيزة يبحثان موقف تغطية الترع وتأهيلها وإزالة التعديات

عندي سخونية.. حقيقة إصابة الراقصة جوهرة بفيروس كورونا

العربية للتصنيع تدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتنشئ محطة طاقة شمسية بـ أوغندا

تصوير الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة ..أول نوفمبر .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابتسامة أبو خالد.. أخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

عيني مش شايف بيها كويس.. محمود الخطيب يكشف تفاصيل مرضه.. فيديو

إخلاء سبيل تلميذ فقأ عين زميله بسبب قلم فى بنها

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

غلق كلي لشارع الهرم وتحويلات مرورية لإنشاء محطة مترو المريوطية

الصحة: تسجيل 877 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

احذره.. اكتشاف تهديد خطير يعرض مئات الآلاف من هواتف أندرويد للخطر

استعدادا للأمطار.. غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام للصيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

خلال لقاء سفراء الاتحاد الأوروبي.. أبو العينين: مصر تتحرك إلى الأمام وطموح الرئيس السيسي لا حدود له

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

فيديو

فيديو جراف|كورونا في المساجد والكنائس..كل ما تريد معرفته عن تطعيم العاملين بالدولة والفئة المستثناة

بينهم أمريكا وبريطانيا وروسيا.. أبو العينين يلتقي 32 سفيرًا لبحث التعاون مع مصر.. ويؤكد: لدينا فرص عظيمة للاستثمار ونستطيع تحقيق أحلامنا معا

في حضرة أبو العينين| 32 سفيرًا يبحثون فرص التعاون والاستثمار في مصر.. اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة.. وجدية لاستغلال فرص الاستثمار الهائلة

فيديو جراف| العالمي.. كيف احتفت الصحف الإنجليزية بالنجم محمد صلاح

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ