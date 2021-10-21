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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فخر العرب .. تمثال لـ محمد صلاح في العاصمة البريطانية لندن |شاهد

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

كشف متحف “مدام توسو” للشمع، عن تمثال النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول.

ونشر الحساب الرسمي لمتحف “ مدام توسو" على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورا للنجم المصري محمد صلاح، بجوار تمثاله المصنوع من الشمع.

ويعد متحف “مدام توسو” أحد أشهر متاحف الشمع في العالم، ومقره الرئيسي في العاصمة البريطانية “لندن”.

صحفي بجريدة إنجليزية: محمد صلاح أفضل لاعب على الكوكب

في سياق آخر، قال ثيو سكويرز صحفي بجريدة ليفربول إيكو، إن محمد صلاح  هو أفضل لاعب كرة قدم على الكوكب، مضيفا:" محمد صلاح كسر العديد من الأرقام القياسية مع نادي ليفربول، ومستواه ثابت وعالي ويحقق إنجازات".
وأضاف ثيو سكويرز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"  لا شك من ان صلاح الافضل حاليا ولكن  ليفربول اداؤه كان ضعيفا الموسم الماضي وبالتالي لا توجد فرصة تعزز من فرص حصول محمد صلاح على الكرة الذهبية هذا العام ".

وتابع ثيو سكويرز:"   مفاوضات التجديد بين ليفربول ومحمد صلاح مستمر وموقف صلاح قوي بناء على أدائه المتميز والقوي والثابت في المواسم الاخيرة وخاصة الموسم الحالي ".

واكمل ثيو سكويرز:" فرص بقاء صلاح في ليفربول قوية ، ومحمد صلاح يستمتع مع ليفربول وليفربول لن يفرط في محمد صلاح بعد الأداء المتميز الذي يقدمه حاليا ومن الصعب ان يرحل صلاح لأي نادي اخر في الدوري الانجليزي او ريال مدريد او برشلونة". 

محمد صلاح تمثال محمد صلاح متحف مدام توسو ليفربول تألق محمد صلاح

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