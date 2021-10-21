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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سادة البحار.. فيديو جديد بمناسبة العيد 54 للبحرية المصرية

الفريق أحمد خالد
الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيديو بعنوان "القوات البحرية بطولات وانجازات"؛ وذلك بمناسبة مرور ٥٤ عامًا علي عيد القوات البحرية.

وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ، إنه فى مثل هذه الأيام من كل عام، ومنذ 54 عاما مضت، شهدت المنطقة أروع نصر بحرى، والذى غير مفاهيم استخدام الصواريخ البحرية، وجعل العالم ينظر إلينا نظرة احترام وتقدير. 

وأوضح قائد القوات البحرية ، أنه في يوم الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام 1967،، قامت لنشات الصواريخ بملحمة بحرية استطاعت فيها أن تلقن العدو درساً قاسياً وأن ترسم علامة فارقة وتحولا جوهريا فى الفكر الإستراتيجى البحرى بإغراق أكبر وحدة بحرية له "المدمرة إيلات الإسرائيلية"، أمام سواحل المدينة الباسلة بورسعيد، وذلك باستخدام الصواريخ البحرية لأول مرة فى تاريخ البحريات العالمية واعتبرت بشهادة الخبراء أحد أعظم الانتصارات البحرية ، وكان ذلك أكبر برهان على قوة وعزيمة رجال قواتنا البحرية.

جاء ذلك خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة مرور 54 عامًا على عيدالقوات البحرية .

ونوه الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية ،  بأنه لمن دواعى الشرف أن يتزامن هذا الاحتفال مع أعياد مصر والقوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد الذى أعاد لمصر مجدها ورفعتها وأرضها بتوفيق الله عز وجل وقوة وعزيمة الرجال.

وكشف قائد القوات البحرية ، ، أن البحرية المصرية تمتلك اليوم قوة بحرية متطورة، تمكنها من ردع كل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية وتعطى لأمتنا المصرية صوتاً مسموعاً وعلماً خفاقاً يجوب العالم  يحمل للجميع رسالة هذه الأرض الطيبة رسالة سلام واستقرار وبناء وأمن تحميها قوة بحرية لا تتهاون فى حق مصر.

كما أن القوات البحرية قادرة ومستعدة دائماً لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة بكل كفاءة وحرفية واقتدار في ظل التهديدات والتحديات غير المسبوقة المحيطة بالدولة المصرية شعارها النصر بشرف أو الاستشهاد ببطولة.

قال الفريق أحمد خالد، إن القوات البحرية تحتفل بعيدها الرابع والخمسين، ذلك اليوم الذي أحيا الأمل فى قلوب الشعب المصرى لكسر قيود الاحتلال وبدء تحرير الأرض ورد الاعتبار.

الفريق أحمد خالد القوات البحرية وزارة الدفاع المدمرة إيلات القوات المسلحة

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