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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحرية المصرية تنفذ تدريبات عابرة مع الولايات المتحدة واسبانيا واليونان

صورة من تدريبات القوات
صورة من تدريبات القوات البحرية

نفذت القوات البحرية المصـرية تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية بإشتراك الفرقاطة المصرية (إسكندرية) والفرقاطة اليونانية (HS Kanaris) وذلك بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط .

كما نفذت القوات البحرية بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً  مع القوات البحرية الأمريكية بإشتراك الفرقاطة المصرية (طابا) والسفينة الأمريكية (USS Okane) فضلاً عن تنفيذ تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الإسبانية بإشتراك الفرقاطة المصرية "الظافر" مع الفرقاطة الإسبانية "ESPS Victoria" .

حيث تضمنت التدريبات تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة والتى تهدف لتعزيز إجراءات الأمن البحرى بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر ، وذلك لتقييم التهديدات السطحية والجوية ، وكذا التدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحرى بغرض مجابهة التهديدات الخاصة التى تعوق حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية .

 يأتي ذلك إستمرارًا للتدريبات المشتركة التى تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية، والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها فى دعم الأمن والإستقرار البحرى بالمنطقة .ا

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القوات البحرية البحرية اليونانية الاسطول الشمالي لأسطول الجنوبى البحرية الأمريكية البحرية الإسبانية

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