بسبب قصر القامة.. سيدة ترفض إنجاب ذكور من زوجها الثاني

عبرت زوجة جديدة عن قلقلها الشديد من إنجاب أولاد ذكور من زوجها الثاني خوفاً من أن يصبحوا قصاراً مثله، لكنها لا تمانع في إنجاب البنات.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية كشف الزوج عن أن أمنية حياة زوجته الحامل أن يكون طفلهما بنتًا لأنها تخشى أن ينتهي الأمر بابن قصيرًا مثله.

وقالت المرأة، التي يبلغ طولها 5 أقدام و 5 بوصات، إنها قلقة من تعرض ابنها للتنمر ​​إذا أخذ طول والده الذي يبلغ 5 أقدام و 4 بوصات.

وأضافت المرأة أنها ترفض بشكل كبير فكرة إنجاب أولاد ذكور من زوجها الثاني، خاصة أنه لديه طفل طويل القامة من زواج سابق.

الرجل وزوجته

وعرض الرجل قصته على أحد الجروبات الشهيرة على موقع «فيسبوك»، قائلاً: «خطيبتي لم تهتم كثيرًا بأني كنت أقصر منها، كنت أعلم أنها تفضل الرجال الأطول، لكنها في نهاية اليوم اختارتني».

وأضاف الرجل: « لم أعتقد أبدًا أن فرق طولنا قد يسبب مشكلة، فلا يمكني التحكم به، ولا أعرف كيف أقنعها لأنه أمر بسيط، ولا داعي لكل هذا القلق».

وتابع الرجل: «ابنها الآخر طويل بالفعل، وشعرت بنوع من الكرامة عند سماع ذلك، كرجل قصير لا أريد أن أكون أطول، فأنا سعيد على هذا النحو».

وواصل الرجل: «لماذا لا تكون سعيدة إذا كان لديها ابن قصير؟ من يهتم؟ كل ما يمكنني التفكير فيه هو أن أكون والدًا، وليس طول طفلي».

وأشار الكثيرون في تعليقاتهم له إلى أن وجود أبوين قصيرين لا يعني بالضرورة وجود طفل قصير، فقال أحد الأشخاص: «طول الوالدين لا يهم كثيرًا، والآباء قصار القامة لا ينتج دائمًا الأطفال القصر، كلا والداي يبلغان 5 أقدام و 2 بوصات ، لكن أنا وأخي طولهما 5 أقدام و 10 بوصات و 5 أقدام و 8 بوصات».

وأضاف ثاني أنه على الرغم من أن الجينات تلعب دورًا إلا أنها ليست شيئًا تتحكم فيه أو تحدده بنفسك، فهناك بعض العوامل الخارجية مثل التغذية أثناء الطفولة يمكن أن تلعب دورًا في الطول.

طمأن العديد من الآخرين الكثيرين بأن قصر القامة ليس سببًا للتخويف وأن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجعلك تستهزئ بها، منوهين: «هل تدرك أن الأطفال سيتم انتقاؤهم بغض النظر عن أي شيء؟ ربما يكون الطول ، وحجم الأذن ، والنمش ، والنظارات ... أيا كان، الطول شيء سخيف لا يجب التركيز عليه، ماذا عن التركيز على بناء الشخصية؟».