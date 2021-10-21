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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غيرة زوجة حسن أبو الروس تثير الجدل حول علاقته بـ دينا الشربيني

حسن ابو الروس ودينا
حسن ابو الروس ودينا الشربيني

حالة من الجدل والتساؤلات أثارتها الفنانة دينا الشربيني عقب ظهورها المتكرر مع الفنان حسن أبو الروس خلال مهرجان الجونة السينمائي.

وتعاونت دينا الشربيني مع حسن أبو الروس في أغنية جديدة تم طرحها عبر يوتيوب حملت اسم فلتت مني ، ولكن الأمر لم يتوقف عند ذلك بل أصبح أبو الروس يتواجد مع دينا في كل مكان.

الأمر الذي جعل الكثيرين يتسائلون حول علاقة الثنائي ، خاصة بعد قيام زوجة حسن ابو الروس بالغاء متابعته عبر انستجرام وإعادة المتابعه مرة اخرى في اليوم التالي.

وفسر الكثيرون هذا الأمر بأن زوجه ابو الروس تشعر بالغيرة من دينا الشربيني خاصة في ظل تواجد زوجها معها في كثير من الأوقات.

 

ولكن خرج حسن أبو الروس، مؤكداً في تصريحات صحفية أنه يحب دينا كأخته، وأن العلاقة بينهما لا تتعدى الصداقة.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين بعد ما قام الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض عبر تطبيق الصور انستجرام، وذلك لفترة وجيزة سرعان ما انتهت لإعادة كل منهما المتابعة للآخر مرة أخرى. 

 

وعلى الرغم من قيام حسن أبو الروس وغادة والي بإعادة المتابعة للآخر، إلا أنه تبين أن «والي» قامت بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني - عبر انستجرام - وهذا ما فعلته «الشربيني» أيضًا، حيث لم يتوجد أي من «دينا أو غادة» في قائمة المتابعة للآخر.

فلتت منى تتصدر يوتيوب:

وحقق دويتو "فلتت منى" لكل من  حسن أبو الروس دينا الشربينى، نجاحًا كبيرا فور طرحه عبر يوتيوب ، وتصدر تريند قائمة الأكثر مشاهدة خلال يوم واحد، بالإضافة إلى اقترابه من مليون مشاهدة خلال يومين من طرحه..

 

 وسيطرت أجواء نجاح كليب "فلتت منى" على فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة حيث شارك كلا من الفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا الفنانة دينا الشربينى بالرقص والغناء على أنغام الأغنية أثناء وجودهم على الريد كاربت.

 

أغنية "فلتت منى" دخلت بها الفنانة دينا الشربيني عالم الغناء لأول مرة من  كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل وإخراج على أبو طالب

 

وتم تصويرها وسط البحر فى مدينة الجونة، وقدم أبو الروس لون غنائى أطلق عليه "ديسكو شعبى" واستطاع لفت الانتباه له منذ لحظة وصوله إلى مهرجان الجونة السينمائى برفقة دينا الشربينى، حيث وصل المهرجان على متن سيارة مفتوحة، وأنغام الموسيقى، وظهرت دينا الشربينى فى الفيديو وهى تستند على باب السيارة، بينما ترقص على أنغام الموسيقى.

 

 

دينا الشربيني حسن أبو الروس يوتيوب فلتت مني دويتو فلتت منى

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