هل يمكن توقع حدوث الزلازل؟.. البحوث الفلكية يجيب

رد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، حول إمكانية التنبأ بالزلازل فى مواعيد حتى يتم الاستعداد لها لعدم وقوع أى خسائر فى الارواح والممتلكات.



وقال الدكتور جاد رئيس المعهد، إن هناك جهود كبيرة فى مسألة التنبأ بالزلازل، ولكن حتى الآن لم يتم ايجاد طريقة ممكنة التنبأ بالزلازل القادمة، وأن الجهود تعمل على دراسة الزلازل لاكتشاف توابعه والحد من مخاطره.



وأشار «جاد»، إلى أن هناك بعض الدراسات والأبحاث التى لاحظت بعض التصرفات غير الطبيعة المصاحبة للحيوانات قبل حدوث الزلازل، ولكن لا يمكن الجزم والاعتماد على هذة التصرفات بوقوعه.

وكان محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد قد سجلت يوم الثلاثاء الموافق 19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال اسكندرية ) ، وكانت بياناتها كالتالي:

- تاريخ الحدوث : الثلاثاء الموافق 19 /10/2021

ث د س

- وقت الحدوث والقوة: 29 32 07 صباحا بالتوقيت المحلى

-القوة : 6.2 درجة على مقياس ريختر

-خط العرض : 34.59 شمالا

- خط الطول : 28.59 شرقا

-العمق : 31.56 كم