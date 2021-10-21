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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة بيع 30 ألف لتر سولار مدعم بالسوق السوداء في الإسكندرية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تجميع السلع التموينية المدعمة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزن دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لجمهور المستهلكين مُستخدماً طلمبة ومسدس

وتم ضبط كمية قدرها (30000 لتر من المواد البترولية المُدعمة "سولار" داخل تنكات حديدية) مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية اخبار الحوادث قضايا تموينية مديرية امن الاسكندرية سولار

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