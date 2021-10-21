إحباط محاولة بيع 30 ألف لتر سولار مدعم بالسوق السوداء في الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تجميع السلع التموينية المدعمة .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب) لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزن دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لجمهور المستهلكين مُستخدماً طلمبة ومسدس

وتم ضبط كمية قدرها (30000 لتر من المواد البترولية المُدعمة "سولار" داخل تنكات حديدية) مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.