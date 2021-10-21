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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع بائع متأثرا بإصابته عقب تعرضه لدهس سيارة في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي بائع فاكهة مصرعه متأثرا بإصابته أسفل عجلات سيارة  داخل سوق قرية الهجارسة دائرة كفر صقر حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الزقازيق الجامعى واتهمته أسرته بائع بدهسه بسبب مشادة بينهما، وتولت نيابة كفر صقر التحقيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا من مستشفى كفر صقر يفيد وصول " رجب م" 45 سنة مقيم مركز الإبراهيمية بائع فاكهة، مصابا بكسور وكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، وتم تحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعى،وتوفى بعد 24 ساعة متأثرا  بإصابته بنزيف بالمخ.

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فيما اتهمت أسرته أحد الباعة الجائلين بالتسبب فى وفاته دهسا أسفل عجلات السيارة بسوق قرية الهجارسة التابعة لمركز كفر صقر،نتيجة مشادات بينهما فى السوق.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وامرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية تحرير حادث النيابة الباعة الجائلين مصرع مستشفي

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