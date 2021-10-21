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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة المنيا تنظم قافلة طبية متعددة التخصصات لقرية "جزيرة شيبة" بأبوقرقاص

قافلة طبية لجامعة
قافلة طبية لجامعة المنيا

نظمت جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية جديدة متعددة التخصصات، لقرية جزيرة شيبة التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، رافقها ندوات توعوية لأهالي القرية، وذلك بقري مبادرة حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كاهل المعاناة عن الأسر الفقيرة.

 

قال الدكتور "مصطفى عبد النبي" أن قافلة جامعة المنيا لقرية جزيرة شيبة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات التي تقدمها الجامعة للقري الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم خدمات الكشف الطبي من نخبة متخصصة مكونة من 17 طبيب وصيدلي من أساتذة الجامعة في احدى عشر تخصص طبي، وصرف الأدوية العلاجية، بالإضافة لأربعة ندوات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي الصحي لأهالي القرية.

 

وأوضح الدكتور "عصام فرحات" أن قافلة جزيرة شيبة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان لـ458 حالة مرضية، بينما تم عقد ثلاث ندوات توعوية طبية لـ كلية التمريض حول "الحوادث المنزلية، والأسعافات الأولية، والتبول اللاإرادي للأطفال" إلى جانب ندوة أخرى لكلية التربية النوعية حول "تأنيث المسكن وتنسيق المفروشات المنزلية".

يشرف على قوافل جامعة المنيا المتكاملة ويرافقها، الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق قوافل الجامعة المتكاملة، والدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، والدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة، كما ضمت القافلة فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس، وفريق من طلاب أصدقاء البيئة بكليات التربية الرياضية، والتربية النوعية، والآداب.

المنيا جامعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة الكشف الطبي رئيس الجمهورية الأسر الفقيرة عبد الفتاح السيسي وتنمية لرئيس عبد الفتاح السيسي لتمريض خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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