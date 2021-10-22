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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لـ تفادي الحوادث ..طلب إحاطة برلماني بشأن تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الزراعى ( أسيوط - ديروط )

إبراهيم نظير،عضو
إبراهيم نظير،عضو مجلس النواب

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التنمية المحلية، بشأن تأخر الحكومة عن تنفيذ مشروع ازدواج الطريق الزراعى ( أسيوط - ديروط).

 وأوضح" نظير" فى طلب الإحاطة أنه على الرغم من التقدم من قبل بالعديد من الأدوات البرلمانية لتنفيذ ذلك المشروع الحيوى الهام، حيث تمت معاينة الطريق من خلال مسئولى هيئة الطرق والكبارى ومحافظة أسيوط وصدرت التوصيات بالبدء فى تنفيذ المشروع وازدواجه وتطويره،وذلك على خمسة مراحل بداية من منطقة الشرطة العسكرية بمنقباد وحتى مركز ديروط. ولكن لم يتم البدء في التنفيذ حتى تاريخه، مع استمرار وقوع الحوادث والتى ينتج عنها العديد من الإصابات والوفيات.

وطالب عضو مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب لمناقشته بالجلسة العامة.

طلب إحاطة برلماني

 

 

 

ابراهيم نظير مجلس النواب حنفى جبالى وزير التنمية المحلية الطريق الزراعى أسيوط ديروط

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