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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق المرحلة الثانية من برنامج "رواد البيئة" المعني بتمكين الشباب لمواجهة التغيرات المناخية القاهرة

صدى البلد

 انطلقت اليوم فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي “Environmental Pioneers Program” ، والذي أعلنت عنه "مؤسسة شباب بتحب مصر" في مارس من العام الجاري 2021، بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومؤسسة تويتر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين في مصر.

ويسعى البرنامج إلى تشكيل نواة من الشباب القادر على نشر الوعي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تمكين الشباب بالمعرفة والأدوات لإيجاد حلول للتغيرات المناخية. كما يكتسب البرنامج أهمية في ضوء إعلان مصر عن تطلها لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27.

تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في شهر مارس من العام الجاري في مقر الحرم اليوناني للجامعة الأمريكية بالقاهرة حيث تم تزويد المشاركين بمعلومات قيمة تتعلق بالبيئة وأهداف التنمية المستدامة مثل تغير المناخ، التنوع البيولوجي، الطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات. حضر 70 متدربا فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج وتم تصعيد 45 منهم للمشاركة في المرحلة الثانية لاستكمال ما حصلوا عليه في المرحلة الأولى وذلك بدعم من المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة وتويتر

وأُعلن عن إطلاق البرنامج التدريبي في فبراير من العام الجاري 2021، حيث تقدم مئات الشباب والشابات، وتم قبول المتدربين في المرحلة الأولى بناء على عدة معايير، بينها أن يكون المتدربون في الفئة العمرية بين 18 إلى 30 عاما، بالإضافة إلى إرسال فيديو تعريفي عن أسباب رغبتهم في الانضمام للبرنامج، ووقع الاختيار على 70 متدربة ومتدرب من أصل 720 متقدم للبرنامج.

واستأنفت المرحلة الثانية للتدريب اليوم في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية فى القاهرة بالتعاون مع الشريك الإعلامي مدرسة السينما الإستقصائية ، بحضور نخبة من المدربين المتخصصين فى مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة . وستستمر فعاليات التدريب طوال شهر أكتوبر 2021، حيث يتم مناقشة دور الشباب فى مواجهة أزمة المناخ، وأهم المشروعات الناشئة للتكيف مع التغيرات المناخية وخلق الوظائف الخضراء. كما سيتم مناقشة إدارة المخلفات والنفايات من حيث أنواع المخلفات وكيفية إدارتها وإعادة تدويرها، وأضرار الانبعاثات بالإضافة إلى كيفية استرداد الطاقة من النفايات.

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