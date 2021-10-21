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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

باهظ الثمن.. سعر ومواصفات هاتف جوجل Pixel 6

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف Pixel 6

أعلنت شركة جوجل رسميا عن أحدث إصدارتها من أجهزة بيكسل تحت عنوان Pixel 6، والتي تعمل بأول معالج من إنتاج  الشركة يسمى Tensor.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم هاتف جوجل سعر ومواصفات Pixel 6، أداء أفضل مقارنة بإصدارات الشركة السابقة بنسبة 80%، كم أنه يعد أول هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 12.

 

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سعر ومواصفات هاتف Pixel 6


يمتاز هاتف Google Pixel 6، بشاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.4 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، تدعم تقنية HDR، محمية بطبقة حماية من زجاج من نوع Gorilla Glass Victus.


وجاء هاتف جوجل Pixel 6 مع كاميرا خارقة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة تليفوجرافية بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.


تتمتع كاميرا هاتف بكسل 6، بمستشعر يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة ميزة Magic Eraser من Google Photo إزالة الأشياء غير المرغوب فيها من الصور، خاصية التقريب البصري بقدرة 4x zoom، وتصوير الفيديو بدقة 4K.


ويتم تشغيل هاتف Pixel 6 بمعالج يسمى Tensor من إنتاج شركة جوجل، مع نظام حماية يسمى ، Titan M2 security مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع  LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة  128 و 256 و 512 جيجابايت.

وسيحتوى هاتف Pixel 6 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 30 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C مع ميزة Extreme Battery Saver مع عمر البطارية حتى 48 ساعة.

ويتوفر هاتف Pixel 6، مقابل سعر يبدأ من 899 دولار أمريكي (أى ما يعادل حوالي 14 آلاف و 200 جنيه مصري)، في 7 ألوان هي الوردي والأخضر والأزرق والرمادي والأصفر والبرتقالي والأسود.  

Google Pixel 6
سعر ومواصفات هاتف Pixel 6
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