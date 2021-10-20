لشراء هواتف Pixel 6 بالتقسيط.. جوجل تعلن تفاصيل الاشتراك في خدمة Pixel Pass

كشفت شركة جوجل الأمريكية تفاصيل الاشتراك في خدمة Pixel Pass ضمن حدث Google Pixel fall event ،حيث تشمل الخدمة عدد شراء هواتف Google Pixel 6 بالتقسيط مع الاشتراك في عدد من الميزات الأخرى.



وقدمت شركة جوجل لعملائها خدمة Pixel Pass التي تتيح خدمة الاشتراك الشاملة مع شراء هاتف من هواتف Pixel بسعر شهري منخفض ، بدلاً من الدفع مقدمًا.



ويمكن الاشتراك في خدمة Pixel Pass بسعر 45 دولار أمريكي شهريا أى ما يعادل حوالي 707 جنيه مصرى، وذلك لشراء هاتف Google Pixel 6 بالتقسيط.



أما بالنسبة لشراء هاتف Google Pixel 6 Pro فسيكون عليك دفع 55 دولار أمريكي شهريا أى ما يعادل حوالي 865 جنيه مصرى، كما توفر الخدمة الاشتراك في خدمات جول الأخرى مثل التخزين والموسيقى و YouTube Premium والتطبيقات والألعاب المجانية.

جوجل تعلن تفاصيل الاشتراك في خدمة Pixel Pass



كما سيتمكن المشتركون من الوصول إلى تطبيق YouTube بدون إعلانات ، الذى يعرف باسم خدمة YouTube Premium ، بسعر 11.99 دولارًا شهريًا.



وسيحصل مشتركو خدمة Pixel Pass أيضًا على 200 جيجابايت من التخزين السحابي مع Google One وخصومات Google Store و Google Play Pass مقابل 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا أو 29.99 دولارًا سنويًا للاشتراك ، والذي يوفر مجموعة مجانية من التطبيقات والألعاب بدون شراء التطبيق أو الإعلانات ، على غرار Apple Arcade.

