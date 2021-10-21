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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية ينحي سيارة لوري مقلوبة من طريق طنطا - كفر الزيات

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة لوري

أزاحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، منذ قليل، سيارة نقل لوري محملة بالرمال عقب انقلابها  بطريق الزراعي "طنطا - كفرالزيات" بمدخل كوبري المعاهدة على فرع رشيد بنهر النيل.
 

تمت إعادة حركة المرور ورفع السيارة النقل دون حدوث أي إصابات بذات الطريق المشار إليه.

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وتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغ من  شرطة النجدة حول إنقلاب سيارة نقل محملة بالرمال بمدخل كوبري المعاهدة على نهر النيل بمدينة كفرالزيات.

كما انتقلت قوة من شرطة النجدة والمرور وتم تسيير حركة المرور  ورفع أثار السيارة التي انقلبت في مدة زمنية قصيرة والسيطرة على كميات الرمال التي سقطت من السيارة على الطريق السريع  ومن وصولها إلى باقي الطريق .

كما أفادت  المعاينة الأولية الأولين ان الحادث يرجع إلي الحمولة الزائدة وتعطل احد اطارات السيارة النقل .

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كما أوصي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية توجيهاته إلي العقيد وائل حموده مدير إدارة العامة للمباحث المرور بالغربية بالتوجه والتسيير حركة المرور بسهولة ويسهر في الاتجاهين للطريق الزراعي السريع مصر "إسكندرية _القاهرة " بنطاق مركز كفرالزيات

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