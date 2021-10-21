السفير الروسي : علاقتنا بمصر أعمق من أي دولة ٱفريقية.. فيديو

قال جوردي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، أن علاقتنا بمصر أعمق بكثير من أي دولة افريقية، مؤكدا انها شريكنا الأساسي بالقارة السمراء والوطن العربي.

وأضاف جوردي بوريسينكو خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن مصر بلد هام، مؤكدا أنها تلعب دور محوري في العالم العربي وأفريقيا، مؤكدا أنه لدينا مواقف مشتركة في العديد من الموافف الدولية ونتعاون على حل المشاكل بليبيا .

وتابع جوردي بوريسينكو، إن مصر وروسيا تجمعهما علاقات قوية عميقة، مؤكدا انها بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث كان الاتحاد السوفيتي داعم لمصر في أزمة قناه السويس، وأيضا دعم الاقتصاد المصري في الستينيات . أنه كان لنا دور داعم في حرب أكتوبر 1973.

استثمارت روسيا في مصر 7 مليار دولار

وأشار سفير روسيا بالقاهرة إلى أن استثمارت روسيا في مصر 7 مليار دولار، مؤكدا أيضا أن روسيا تدعم موقف مصر في الحفاظ على حقوقها في مياه النيل.