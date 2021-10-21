عالمة : دراسة البيئة المائية ليست سهلة.. وفضلت العلوم على الطب

قالت الدكتورة إلهام محمود، عالمة ورئيس قسم البيئة المائية بكلية الثروة المائية بجامعة السويس، إنها كانت من الفائقات دراسيا ولم تكن تحلم بالالتحاق بكلية العلوم، لكنها لم تحصل على المجموع الذي تتمناه في الثانوية العامة، لكنها تفوقت في أول عامين وكانت من الأوائل، لذلك كانت الفرصة مواتية لها من أجل تحقيق حلمها بالدراسة في كلية الطب، وبالفعل درست في كلية الطب 28 يوما فقط، وفضلت العودة مرة أخرى إلى كلية العلوم.

وأضافت "محمود"، خلال حوارها ببرنامج «في المساء مع قصواء» الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على فضائية «CBC»: "شعرت بأن الله اختارني في مكاني المناسب، وبالفعل استطعت أن أحصل على ترتيب متقدم بين أوائل دفعتي، وقدمت في كلية الإعلام بجامعة قناة السويس، وجرى تعيينها معيدة في كلية العريش، ورفض والدها العمل في الجامعة، في بداية الأمر بسبب بُعد المسافة بين الجامعة ومنزلها في المنصورة".



وتابعت رئيس قسم البيئة المائية بكلية الثروة المائية جامعة السويس، أنها رُشحت لبعثة في انجلترا وظلت هناك لمدة 4 سنوات وحصلت على الماجستير والدكتوراه في هذه المدة، بواقع سنة للماجستير و3 سنوات للدكتوراه، ثم حصلت على أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة عامين، وبعدها أصبحت مشرفا على الأبحاث في معهد علوم البحار الذي يعد واحدا من أكبر المعاهد على مستوى إنجلترا، وبقيت في انجلترا لمدة 10 سنوات، ثم عادت إلى كليتها في العريش، ومنها انتقلت إلى فرع السويس، وبعدها تحول الفرع إلى جامعة مستقلة بذاتها.

وأشارت الدكتورة إلهام محمود، إلى أن دراسة البيئة ليست من الدراسات السهلة، كما اختارت واحدًا من أصعب التخصصات، وهو البيئة المائية، والذي لا يشهد عددًا كبيرًا من الدارسات السيدات، مستطردةً: "لكن عرفت أعمل نقطة صغيرة في وسط البحر".