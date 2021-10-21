ازدهرت بعد تولي الرئيس السيسي..السفير الروسي بالقاهرة يكشف تفاصيل العلاقة الثنائية

قال جوردي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، إن العلاقة المصرية الروسية ازدهرت بعد تولي الرئيس السيسي.

وأضاف جوردي بوريسينكو خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”،أن مصر بلد هام، مؤكدا أنها تلعب دور محوري في العالم العربي وأفريقيا، مؤكدا أنه لدينا مواقف مشتركة في العديد من الموافف الدولية ونتعاون على حل المشاكل بليبيا .

وتابع جوردي بوريسينكو، أن علاقتنا بمصر أعمق بكثير من أي دولة افريقية، مؤكدة انها شريكنا الأساسي بالقارة السمراء والوطن العربي.

استثمارت روسيا في مصر 7 مليار دولار



وأشار سفير روسيا بالقاهرة إلى أن استثمارت روسيا في مصر 7 مليار دولار، مؤكدا أيضا أن روسيا تدعم موقف مصر في الحفاظ على حقوقها في مياه النيل.