أخر موعد لتسجيل المواد الكترونيا بزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشؤن التعليم والطلاب أن تم بدء تسجيل المواد للطالب للبرامج باللغة العربية لافتا انه يتم التسجيل إلكترونياً .
وأضاف وكيل كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد يجب علي الطالب مراعاة البنود التالية :
1- التأكد من البيانات المطلوبة وتحديد المقررات بدقة قبل التسجيل النهائي
2- يسمح بالتسجيل لمرة واحدة فقط من الأيميل لذا يجب على كل طالب ان يسجل بنفسه
3- طلاب الحذف والإضافة يسمح لهم بأضافة المقررات التى وضعت باستمارة الحذف والإضافة فقط
4- اللينك يمكن الإضافة عليه حتى يوم الأحد 24 / 10 / 2021 الساعة الثانية عشر مساء
أسم البرنامج والمستوى
اللينك
الباركود
مستوى أول علوم غير مستكمل
ونقل قيد
https://forms.office.com/r/264P75nZqJ
برنامج الهندسة الزراعية يشمل
مستوي أول غير مستكمل
https://forms.office.com/r/BpUMHFF2U0
برنامج الإنتاج النباتى
https://forms.office.com/r/E6qZfzaRYH
برنامج الإنتاج الحيوانى
https://forms.office.com/r/J1WjeXzfFr
برنامج التكنولوجيا الحيوية
https://forms.office.com/r/xv43fzNAyX
برنامج علوم الأغذية
https://forms.office.com/r/RMVLYMDMSC
برنامج الوقاية
https://forms.office.com/r/hMJsZb2kHT
برنامج العلوم الاقتصا دية
والاجتماعية
https://forms.office.com/r/tVecaJdPdt
برنامج أراضى ومياه
https://forms.office.com/r/2EaswSa08h