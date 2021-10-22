أخبار التعليم.. وظيفة باحث أكاديمي للعمل بتحالف الغذاء والزراعة.. شروط الاشتراك في الأنشطة الطلابية بالجامعات

ذروة شهب الجباريات فجرا..

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم ذروة شهب الجباريات فجرا

تشهد سماء مصر اليوم، زخات شهب الجباريات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

.البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث أكاديمي للعمل ضمن تحالف الغذاء والزراعة .. تفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتحليل النظ التطبيقية IIASA عن باحث أكاديمي للعمل ضمن تحالف الغذاء والزراعة والتنوع البيولوجي والأراضي والطاقة (FABLE Consortium) ، سيعمل المرشح المختار كجزء من المجموعة البحثية للنمذجة الاستكشافية للأنظمة البشرية-الطبيعية في إطار برنامج تحليل الأنظمة المتقدمة.

الاحد القادم .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول ادارة الازمات و الكوارث

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اخر موعد لتسجيل المواد الكترونيا بزراعة عين شمس

قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية زراعة جامعة عين شمس لشؤن التعليم والطلاب ان تم بدء تسجيل المواد للطالب للبرامج باللغة العربية لافتا انه يتم التسجيل إلكترونياً .

شروط الاشتراك في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية.. تفاصيل

تنظم رعاية الشباب بالكليات المختلفة العديد من الأنشطة، سواء العلمية، والترفيهية مثل الرحلات والمعسكرات، والاشتراك فيها يمد الطالب بالكثير من الخبرات التي يمكن أن يسفيد منها أثناء الدراسة وبعد التخرج، غير أن هناك شروط للاشتراك في تلك الأنشطة الطلابية تتمثل في الأتي:

لطلاب الثانويه العامة الجدد … تعرف على اقسام كلية زراعة القاهرة

اعلنت كلية الزراعة جامعة القاهرة ، عن امكانية تحويل طلاب الاقاليم إلى كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، وذلك من خلال مكتب التحويل في الدور التاني في المدينه الجامعيه او من خلال موقع

