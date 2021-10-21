خبير عقاري: إقبال كبير على الاستثمار في العاصمة الإدارية

قال محمد سلامة خبير عقاري في شركة بيتاج للتسويق والاستشارات العقارية، إنه هناك إقبال كبير للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف محمد سلامة في حواره مع الإعلامي طاهر حمدي في برنامج " عقار يا مصر " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، :" كل شركات المطورين العقاريين يستثمرون في العاصمة الإدارية الجديدة لأنها تعتبر المستقبل".

وتابع محمد سلامة :" كل ما يتم تنفيذه حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة من مشروعات تنموية كبرى ما زال المرحلة الاولى فقط ومازال هناك مرحلة ثانية وثالثة سيتم البدء فيها ".

وأكمل محمد سلامة :" تم تخصيص قطع أراضي في العاصمة الإدارية لـ شركات تطوير عقاري وتم البدء في تنفيذ المشاريع العقارية على أرض الواقع ".