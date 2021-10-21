مصطفي محمد يشارك في فوز جالاتا سراي على لوكوموتيف موسكو بـ الدوري الأوروبي

حقق فريق جالاتا سراي فوزاً قاتلاً على حساب نظيره لوكوموتيف موسكو، بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق كريم أوغلو في الدقيقة 82.



ورفع جالاتا سراي رصيده بعد هذا الفوز الى 7 نقاط في صدارة المجموعة، ثم يأتي لاتسيو برصيد 4 نقاط، ثم مارسيليا برصيد 3 نقاط، ثم شتورم ثم لوكوموتيف برصيد نقطة.

ولعب مصطفى محمد أساسيًا في المباراة، وقرر المدير الفني استبداله في الدقيقة 75.

غادر مصطفى محمد ملعب المباراة في الدقيقة 75، بعدما قرر فاتح تريم المدير الفني للفريق مشاركة مباي دياني بدلا نه.