عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 45 سنة من المحاولة .. سيدة سبعينية تنجب طفلها الأول

صدى البلد

ينتظر كل زوج وزوجة دائما مهما طال الوقت أن يرزقهم الله بطفل ، و يحاول البعض استخدام كل التقنيات الحديثة فب الطب لتحقيق غايته في الغنجاب و قد يتاخر الامر و لكن تكون لذة فرحته بعد انتظار طويل رائعة للغاية. 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"البريطانية، فإن سيدة هندية بالغة من العمر 70 عاما، قامت بوضع طفلها الاول منذ أيام عقب إتمامها عامها السبعين بعد انتظار ييدام 45 عاما. 

txt

بسبب قصر القامة.. سيدة ترفض إنجاب ذكور من زوجها الثاني

txt

خوفًا من قسوتهن والبيئة.. مشاهير عزفن عن إنجاب الأطفال لأسباب غريبة


وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الزوج و الزوجة الهنديين ، حاولوا لأكثر من 45 عاما الإنجاب حتى وصل عمرهما 70 عاما و لكن لم تتخللهم روح اليأس و لم يتخلوا عن حلمهم في الإنجاب . 


تداول رواد التواصل الإجتماعي صور السيدة الهندية السبعينية  و هي تجلس بجوار زوجها، و يتوسطهما طفلها الأول الذي أنجبه بفضل التقدم الطبي و التلقيح الصناعي خارج الرحم و الفرحة العارمة تظهر على وجهها. 


جدير بالذكر أن الصورة بعثت الأمل و التفاؤل في قلب كل أم لم تتمكن من الغنجاب و تقدم العمر بها، و اعتبرتها الصحيفة من النوادر التي لا تحدث كثيرا في ذلك السن . 
 

Doc-P-877477-637704095633084718
Doc-P-877477-637704095633084718

ترشيحاتنا

دعاء للميت .. يغفر ذنوبه ويضيء قبره ردده الآن

تعامد الشمس بأبو سمبل بحضور 3 آلاف سائح ووزير السياحة ومحافظ أسوان

بعد 45 سنة من المحاولة .. سيدة سبعينية تنجب طفلها الأول

بالقانون.. السفن الحاملة لمخلفات خطرة ملزمة بتنفيذ هذه الضوابط | تفاصيل

المهندسة أشواق سيد.. قصة فتاة تحدت الظروف ببيع السندوتشات لتوفير نفقات الماجستير.. فيديو

أخبار السيارات|بالأسعار 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري.. باقة 10 آلاف دينار كويتي| سيارات سيدان موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

بسبب ثمن مشروبات القهوة .. مشاجرة بأسلحة نارية وشماريخ ببولاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ