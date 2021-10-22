بعد 45 سنة من المحاولة .. سيدة سبعينية تنجب طفلها الأول

ينتظر كل زوج وزوجة دائما مهما طال الوقت أن يرزقهم الله بطفل ، و يحاول البعض استخدام كل التقنيات الحديثة فب الطب لتحقيق غايته في الغنجاب و قد يتاخر الامر و لكن تكون لذة فرحته بعد انتظار طويل رائعة للغاية.



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"البريطانية، فإن سيدة هندية بالغة من العمر 70 عاما، قامت بوضع طفلها الاول منذ أيام عقب إتمامها عامها السبعين بعد انتظار ييدام 45 عاما.



وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن الزوج و الزوجة الهنديين ، حاولوا لأكثر من 45 عاما الإنجاب حتى وصل عمرهما 70 عاما و لكن لم تتخللهم روح اليأس و لم يتخلوا عن حلمهم في الإنجاب .



تداول رواد التواصل الإجتماعي صور السيدة الهندية السبعينية و هي تجلس بجوار زوجها، و يتوسطهما طفلها الأول الذي أنجبه بفضل التقدم الطبي و التلقيح الصناعي خارج الرحم و الفرحة العارمة تظهر على وجهها.



جدير بالذكر أن الصورة بعثت الأمل و التفاؤل في قلب كل أم لم تتمكن من الغنجاب و تقدم العمر بها، و اعتبرتها الصحيفة من النوادر التي لا تحدث كثيرا في ذلك السن .

