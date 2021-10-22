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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خناقة .. كريم فهمي يروي كواليس موقف تعرض له يوم فرحه

كريم فهمي
كريم فهمي

حلت الفنانة ريم مصطفى والفنان كريم فهمي، ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون ".

وتحدث كريم فهمي عن يوم فرحه،  قائلا: انا اتخانقت يوم فرحي  مع ناس دخلاء على الفرح ".

واكمل كريم فهمي :" كنت واقف في الفرح ولقيت ناس غريبة دخلت الفرح وعمالين يصوروا الناس اللي موجودة في الفرح".

ولفت كريم فهمي :" في نهاية الفرح  لقيت حمايا بيقول فيه خناقة  ولقيت أخو مراتي بيتخانق مع الشباب دول وبدأت خناقة كبيرة بنا ".

وروى كريم فهمي موقفا طريف يوم فرحه مع الفنان شيكو، قائلا:" شيكو كان هيقطع فستان مراتي، وفي الزفة دخل شيكو وأعطاني حضن كبير  ووقع على وشه ومسك في في فستان مراتي  وقطع منه حته".

كريم فهمي ريم مصطفي أمير كرارة سهرانين اخبار التوك شو

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