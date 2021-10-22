خناقة .. كريم فهمي يروي كواليس موقف تعرض له يوم فرحه

حلت الفنانة ريم مصطفى والفنان كريم فهمي، ضيوفا على الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون ".

وتحدث كريم فهمي عن يوم فرحه، قائلا: انا اتخانقت يوم فرحي مع ناس دخلاء على الفرح ".

واكمل كريم فهمي :" كنت واقف في الفرح ولقيت ناس غريبة دخلت الفرح وعمالين يصوروا الناس اللي موجودة في الفرح".

ولفت كريم فهمي :" في نهاية الفرح لقيت حمايا بيقول فيه خناقة ولقيت أخو مراتي بيتخانق مع الشباب دول وبدأت خناقة كبيرة بنا ".

وروى كريم فهمي موقفا طريف يوم فرحه مع الفنان شيكو، قائلا:" شيكو كان هيقطع فستان مراتي، وفي الزفة دخل شيكو وأعطاني حضن كبير ووقع على وشه ومسك في في فستان مراتي وقطع منه حته".