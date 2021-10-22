البورصة المصرية: رفع حصة طرح شركة إي فاينانس من 16% إلى 26% لذلك السبب





قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن طرح شركة "إي فاينانس" له منفعة كبيرة على البورصة المصرية بشكل عام وعلى الشركة بشكل خاص، مشيرا إلى أن طرح شركة "إي فاينانس" يعد ثاني اضخم طرح تشهده البورصة المصرية منذ عام 2005.

وأضاف "محمد فريد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك طلب كبير على أسهم شركة "إي فاينانس"، وذلك تم زيادة ورفع حصة الطرح من 16% إلى 26%، منوها بأن زيادة الوزن النسبي للبورصة يحتاج إلى طرح شركات حكومية كبيرة أخرى.





وفي سياق آخر: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.

قال وزير المالية، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.

