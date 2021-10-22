عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع نجوم الفن ... شاهد الهام شاهين برفقة السفير الأمريكي من مهرجان الجونة

صدى البلد

حرصت الفنانة  إلهام شاهين علي مشاركة جمهورها عدة صور خلال مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"


وظهرت إلهام شاهين  برفقة السفير الأمريكي  و النجمة  هالة صدقي و يسرا والفنانة شيرين رضا، من إحدي سهرات مهرجان الجونة السينمائئ،  نالت إعجاب متابعيها.

 

إطلالة جذابة لـ صبا مبارك من مهرجان الجونة السينمائي

بفستان راق.. إلهام شاهين تستعرض أناقتها في الجونة


يختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الخامسة اليوم الجمعة الموافق ٢٢ أكتوبر، ومن المقرر أن يشهد حفل الختام العديد من المفاجآت وحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.


وكان مهرجان الجونة قد أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس ١٤ أكتوبر أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.


وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

إلهام شاهين أخبار مهرجان الجونة يسرا اطلالات النجوم على السوشيال ميديا السفير الأمريكي

ترشيحاتنا

ميار شريف تودع بطولة تنريقى المفتوحة للتنس بإسبانيا

أفضل دعاء للميت ليلة الجمعة .. مستجاب

أدعية قبل الفجر لا تغفل عن ذكرها.. مستجابة في يوم الجمعة

بقوة 1479 حصان .. تعرف على وحش السرعة بوجاتي ديفو

بحضور 80 شخصية عالمية..آثار أسوان تنهي استعداداتها بنسبة 100٪ لتعامد الشمس

بعد نشر تحقيق دولي لاحتفاظ متحف أمريكي بقطع مسروقة.. حوادث مشابهة لتابوت نجم عنخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا بشأن كورونا في الشتاء

متي نتخطى ذروة الموجة الرابعة .. مستشار الرئيس يفاجئ الجميع بالرد

ابتسامة أبو خالد.. آخر ظهور لـ سائق ميكروباص الدائري الأوسطي.. صور

الفريق الطبي: تحسن الحالة الصحية للخطيب ولا يزال في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

رغم الإصابات.. بشرى تظهر في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ