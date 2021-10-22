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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الموعد والحضور الجماهيري .. مجلس أبو ظبي يكشف تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية

صدى البلد

كشف سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع العمليات بمجلس أبو ظبي الرياضي عن موعد إقامة بطولة كاس العالم للاندية عقب فوز الإمارات بتنظيم البطولة.

وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ الفيفا ” اعلن اقامة البطولة في بداية العام المقبل اي ستقام في فبراير أو مارس او ابريل مشددا أن الإمارات لم تكن على علم بالدول الاخري التي تقدمت لتنظيم البطولة .

وأضاف أن وفد من الفيفا زار الإمارات لمعاينة الملاعب والبنية التحتية مشددا أن وجود الأهلي في البطولة هو الامر المميز تلك المرة خاصة ان الإمارات استضاف البطولة 4 مرات من قبل.

وتابع أن الأهلي لديه جمهور كبير في الامارات وكان الأمر جليا في مباريات سابقة للأهلي في الامارات متمنيا أن يتأهل الأهلي لنهائي البطولة مع الجزيرة الإماراتي .

وعن ملاعب البطولة فأكد أن البطولة ستقام على ملعبين قط وسيصل وفد من الفيفا لاختيار الملعبين يوم 8 نوفمبر المقبل مشددا ان البطوله لا تحقق أرباح مثل البطولات الأخري.

وعن الموقف الطبي لتجنب تفشي فيروس كورونا فأم ان الامر يعود للفيفا التي ستقرر الاجراءات الاحترازيه وامكانيه تطبيق الفقاعة الطبية من عدمها مشددا أن هناك حضور جماهيري في  ظل حضور 80 % من الجماهير بمباريات الدوري المحلي.

 

كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الأهلى الإجراءات الاحترازية الزمالك كورونا أبو ظبي الامارات

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