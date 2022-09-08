عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تقدم تسهيلات كبيرة للسفر إلى قطر خلال كأس العالم.. تعرف عليها

صدى البلد

بدأت الخطوط السعودية، بإتاحة الحجوزات والمبيعات للرحلات الترددية التي تربط المملكة العربية السعودية مع قطر خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022م، وذلك عبر الصفحة التي خصصت بموقعها الإلكتروني، ويأتي ذلك في إطار حرص الناقل الوطني على إتاحة الفرصة للجمهور الرياضي للتخطيط المبكر للسفر بالتزامن مع تقديم أفضل الخدمات التي يتطلع إليها الضيوف.

 

وتهدف الرحلات الترددية إلى تشجيع السياحة في المملكة، حيث سيتمكن الجمهور الرياضي من الوصول إلى الدوحة عبر مطارات المملكة في الرياض وجدة والدمام، إلى جانب استقطاب عدد من الجماهير الموجودة في قطر لزيارة المملكة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تيسير حضور المباريات للجمهور السعودي والمقيمين في المملكة عبر هذه الرحلات اليومية الترددية.

 

وتُعد الرحلات الترددية ضمن الاتفاقية التي أبرمتها "السعودية" مؤخراً مع الخطوط القطرية، ويتم بموجبها توفير تجربة سفر سهلة وميسرة لحضور مباريات كأس العالم القادمة دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم.

 

كما تواصل "السعودية" تنفيذ حملتها، والتي انطلقت منذ بداية شهر أغسطس الماضي، مستهدفة المشجعين من الدول المشاركة في البطولة وتصل إليها رحلاتها وهي بريطانيا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، حيث يتم توجيههم إلى الصفحة المقصودة لحجز رحلاتهم وإنهاء كافة الإجراءات، إلى جانب عرض محتوىً خاص لضيوف تلك الدول ترويجاً لزيارة مختلف مناطق المملكة.

 

يُذكر أن شبكة رحلات "السعودية" تصل إلى حوالي 100 وجهة في أربع قارات حول العالم، فضلاً عن أنه ومن خلال شراكتها مع تحالف "سكاي تيم" العالمي فهي تربط ضيوفها بشبكة التحالف والتي تبلغ 1,036 وجهة في 170 دولة، ويدعم ذلك أسطول طائراتها البالغ حالياً 144 طائرة متنوعة الطرازات، والمتميز برحابة المقاعد وتوفير أرقى الخدمات الجوية، فيما ستضيف قريباً إلى أسطولها 38 طائرة جديدة، ومن خلال موقعها الإلكتروني (www.saudia.com) وتطبيقات الهواتف الذكية يُمكن للضيوف إنهاء كافة إجراءات السفر بكل سهولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

رباعي محترف وثلاثي محلي.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة.. فيديو

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

ترشيحاتنا

أزمة ألبانيا| إيران تحذر البيت الأبيض.. وترد على تهديدات أمريكا

قدامي سنين في الزمالك.. شيكابالا يفجر مفاجأة حول اعتزاله

أجل موقفه من الاعتزال .. شوبير يكشف سيناريوهات مصير كهربا مع الأهلي

منظومة الشكاوي الحكومية تتلقى 120 ألف استغاثة خلال الشهر الماضي

للسير عكس الإتجاه.. محافظ القليوبية يسحب رخص 5 سيارات بشبرا الخيمة| شاهد

نذرت ولم أستطع الوفاء فما الحل؟ .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدري القرود لا ينتشرعن طريق الاتصال الجنسي فقط

طلاق بعد 100 يوم.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لـ المطربة بوسي| شاهد

سمر للقاضي: اكتشفت أن زوجي نائب مدير ورصيده 5 ملايين جنيه

لن تتوقعي.. خبيرة تجميل تكشف سر لمعان رجل دينا الشربيني| شاهد

فيديو

عاش.. شاب جزائري يتزوج من عروسين في وقت واحد| فيديو جراف

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ