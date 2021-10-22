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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة 21 - 10 - 2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني في دور الـ 32 من بطولة دوري ابطال افريقيا إلى جانب مباريات الدوري الفرنسي والدوري الانجليزي. 

 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا 


الزمالك X توسكر – الساعة 7:00 مساء - on time sport

 

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية


فيتا كلوب X تشاشوما - الساعة 4:00عصرا

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


آرسنال X أستون فيلا - الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD Premium      

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني


أوساسونا X  غرناطة - الساعة 9:00 مساء - beIN Sports 1 HD       

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي


تورينو X جنوى – الساعة 6:30 مساء                    

سامبدوريا X سبيزيا – الساعة 8:45 مساء     

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


سانت إيتيان X أنجيه – الساعة 9:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التركي


يني ملطية سبور X ألتاي – الساعة 7:00 مساء

 

مواعيد مباريات الدورى السعودى


الفيصلي X التعاون - الساعة 5:00 مساء - الرياضية السعودية 1                      

ضمك X الحزم - الساعة 5:15 مساء - الرياضية السعودية 2                

الاتحاد X الشباب – الساعة 7:00 مساء -الرياضية السعودية 1  

 

مواعيد مباريات كأس أمير قطر


السد X الريان – الساعة 6:00 مساء

 

كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

 

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

 

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني دوري ابطال افريقيا الدوري السعودي ابطال افريقيا الزمالك

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