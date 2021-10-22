شكري يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ليبيا واتهام مناصر لتنظيم داعش بقتل النائب البريطاني أميس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

المنقوش: ملتزمون بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

مصر تسجل 883 إصابة جديدة بكورونا و46 وفاة

الرئيس التونسي يتعهد باطلاق حوار وطني يشمل النظام السياسي

تحالف دعم الشرعية ينفذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية بالعاصمة صنعاء

واشنطن تطالب باستكمال محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل في أقرب وقت

الناتو يعتزم إقرار "استراتيجية سرية" لردع التهديد الروسي



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت "الوطن" أن وزير خارجية مصر سامح شكري التقى المشير خليفة حفتر وعددا من قيادات شرق ليبيا، حيث أكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق أمن واستقرار ليبيا واستعادة البلاد لوحدتها وسيادتها واستقرارها. فيما زار شكري مدينة بنغازي الليبية لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبني القنصلية المصرية في بنغازي.

والتقى الوزير شكري خلال الزيارة مع قيادات الشرق الليبي، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة الليبية حسين القطراني، وعميد بلدية بنغازي، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

وقالت "الراي" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 883 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة أمس الخميس مقارنة مع 877 إصابة و47 وفاة في اليوم السابق، مشيرةً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 321967 من ضمنهم 271792 حالة تم شفاؤها، و 18151 حالة وفاة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الوطن" عن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قولها في ختام أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس الخميس، والذي شارك فيه ممثلون عن عدد من الدول، بهدف لإعطاء دفعة للمسار الانتقالي قبل شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية للبلاد، إن الحكومة الليبية ملتزمة بالعمل من أجل عقد الانتخابات الليبية في موعدها.

وأشارت المنقوش إلى أن مؤتمر دعم استقرار ليبيا أكد على التزام الحكومة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا ومخرجات مؤتمر برلين وملتقى الحوار.

وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه سيتم اطلاق حوار وطني حول النظامين السياسي والانتخابي في تونس في خطوة تمهد لتغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي، مؤكدًا أن "تونس حريصة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية" مشددا على احترام اختيارات الشعب التونسي مجددا رفضه "كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لتونس أو الإساءة إليها".

وقالت "الأنباء" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف عسكرية بالعاصمة صنعاء مؤكدا أنه في حال استمرار الانتهاكات الجسيمة سنضرب بيد من حديد في إطار القانون الدولي الإنساني.

وذكرت "الراي" أن آموس هوكشتاين الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، الخميس، قال إن محادثات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح.

دوليًا، قالت "الوطن" إن قصر بكنجهام أعلن أن ملكة بريطانيا إليزابيث، البالغة من العمر 95 عاما، أمضت ليلة الأربعاء-الخميس في المستشفى. وأضاف أن "بعد نصيحة طبية بالراحة لبضعة أيام، قصدت الملكة المستشفى بعد ظهر الأربعاء لإجراء فحوصات أولية، وقد عادت إلى قلعة وندسور عند وقت الغداء، ومعنوياتها مرتفعة".

وقالت "الجريدة" إن الشرطة البريطانية، اتهمت علي حربي علي (25 عامًا)، البريطاني القاطن في لندن وله أصول صومالية، بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس، الذي طُعن حتى الموت، الأسبوع الماضي، في كنيسة، خلال اجتماع مع ناخبين في قضية أثارت مخاوف بشأن سلامة الساسة المنتخبين.

وأفادت "الأنباء" بأنه من المنتظر أن يوافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي، على خطة دفاع رئيسية جديدة في مواجهة أي هجوم روسي محتمل على جبهات متعددة، ما يعيد التأكيد على الهدف الأساسي للحلف والمتمثل في ردع موسكو على الرغم من التركيز المتزايد على الصين.

