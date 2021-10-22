قبل بيعها للمواطنين .. ضبط ٢٣ طن حلوى المولد فاسدة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة نوعية على مصانع ومحلات حلوى المولد النبوى الشريف بالتنسيق مع فروعها الجغرافية للتأكد من توافر التراخيص وسلامة السلعة المباعة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وذلك بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف .

أسفرت الجهود عن ضبط (19 قضية بمضبوطات وزنت 23٫800 طن – 149800 قطعة) فاسدة قبل طرحها للمواطنين .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .