أخبار الرياضة.. شوبير يكشف سر غضب خالد مرتجي بانتخابات القلعة الحمراء.. وكيل أوباما يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لضمه

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الرياضية المهمة، حول ما يدور على الساحة المحلية أو الإفريقية والعالمية.

وجاءت أبرز الأخبار كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة



تتجه انظار جماهير الأهلي مساء السبت المقبل لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره الحرس الوطنى النيجيرى فى إطار لقاءات إياب الدور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى أمام الحرس النيجيرى فى تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

وتأكد غياب حسين الشحات الجناح الهجومى بسبب الإصابة ، كما يفقد الأهلى جهود حارسه الأساسى محمد الشناوى بسبب معاناته من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية ، ويفقد الأهلى أيضا جهود لاعبه النيجيرى جونير أجاى بعد خروجه التام من حسابات موسيمانى الفنية .

ويغيب أيضا صلاح محسن مهاجم الأهلى عن مواجهة الفريق المقبلة أمام بطل النيجر بسبب الإصابة القوية فى وجه قدمه ، كما يفقد الأهلى جهود كل صفقاته الجديدة المكون من بيرسي تاو وميكسيونى وحسام حسن وكريم فؤاد لعدم القيد الإفريقي حتى الآن .

الجماهير ومكافأة بطل الدوري .."دياب" يكشف عن خطة رابطة الأندية للموسم الحالي



كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن أبرز أهداف الرابطة بشأن مسابقات الأندية خلال الفترة المقبلة .

وأكد أحمد دياب في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن هناك إصرارا من قبل الرابطة بعدم تغيير مواعيد وملاعب مباريات الدوري في الجولات ال8 الأولى إلا في حالة الظروف الطارئة .

وأضاف أن أزمة فيروس كورونا هي السبب في الاكتفاء بـ 2000 مشجع فقط في كل مباراة مشددا أن أسعار التذاكر موحدة في البداية وستذهب كدعم للأندية.

ميار شريف تودع بطولة تنريقى المفتوحة للتنس بإسبانيا



تعرضت ميار شريف نجمة المنتخب للتنس لهزيمة امام الكولومبية ماريا كاميلا أوساريو البالغه من العمر 19 عام بمجموعتين نظيفتين في بطولة تـنـريـفـي الـمـفـتـوحـة بـاسـبـانـيـا لـلـتـنـس من الدور الثاني للبطولة .

لم تصلنا مخاطبات .. دياب يكشف موقف رابطة الأندية من أزمة شيكابالا



كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عن موقف الرابطة من أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا نجم وقائد الزمالك عقب إيقافه لمدة 8 مباريات في الدوري.

وكيل أوباما يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي معه



أكد حازم فتوح ، وكيل أعمال يوسف إبراهيم أوباما نجم الزمالك ، أن الأخير رفض عروضاً مغرية من أجل حبه للقلعة البيضاء.





شوبير يكشف تفاصيل قائمة الخطيب الانتخابية وسر غضب خالد مرتجي



كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن تفاصيل قائمة محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي.