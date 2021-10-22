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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلى أمام الحرس الوطني النيجيري والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه انظار جماهير الأهلي مساء السبت المقبل لمتابعة مباراة الفريق أمام نظيره الحرس الوطنى النيجيرى فى إطار لقاءات إياب الدور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى أمام الحرس النيجيرى فى تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل وسيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

وتأكد غياب حسين الشحات الجناح الهجومى بسبب الإصابة ، كما يفقد الأهلى جهود  حارسه الأساسى محمد الشناوى بسبب معاناته من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية ، ويفقد الأهلى أيضا جهود لاعبه النيجيرى جونير أجاى بعد خروجه التام من حسابات موسيمانى الفنية .

ويغيب أيضا صلاح محسن مهاجم الأهلى عن مواجهة الفريق المقبلة أمام بطل النيجر بسبب الإصابة القوية فى وجه قدمه ، كما يفقد الأهلى جهود كل صفقاته الجديدة المكون من بيرسي تاو وميكسيونى وحسام حسن وكريم فؤاد لعدم القيد الإفريقي حتى الآن .

ولا يزال موقف مشاركة محمود كهربا نجم الفريق غامضا بعد تعرضه لنزلة برد والتى أدت إلى تغيبه عن مران الفريق أمس ومن المقرر أن يخع اللاعب لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه .
وفى الإطار ذاته ، استأنف الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية وفنية متنوعة مع بداية المران الجماعي، فضلًا عن قيادة بيتسو موسيماني اللاعبين في فقرات بدنية داخل الجيم قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب الأهلي we السلام.

وكان الأهلي عاد فجر الأحد الماضي من النيجر عقب مواجهة فريق الحرس الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي ١-١ بين الفريقين.

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