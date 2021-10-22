لمواليد 22 أكتوبر.. ماذا يخبئ لك برجك في عالم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد: “في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 22 أكتوبر فإن ذلك يعني أنك قادر على التكيف مع أي مستجدات. أنت أيضا بحاجة دائمة لتحقيق النجاح والتميز.

وأضافت عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كما أن مولود يوم 22 أكتوبر ملهم ومحب السفر ويستمع جيدا للآخر ويعرف كيف يهرب بلباقة من أي مأزق.

نصيحة لمواليد 22 أكتوبر

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 22 أكتوبر قائلة: “هذا الوقت هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام..