إسرائيل تتعهد بعدم اختراق هواتف الفرنسيين

كشف موقع "والاه" العبري، اليوم الجمعة، عن تعهدات إسرائيلية للحكومة الفرنسية بعدم اختراق هواتف مواطنيها من خلال برامج وتقنيات تنتجها شركان إسرائيلية.



وبحسب الموقع العبري، تعهّد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، لنظيره الفرنسي، عمونائيل بون، بأنّ إسرائيل في كل عقد ستبرمه لاحقًا للتصدير السيبراني الهجومي لدولة ثالثة سيشمل بندًا يمنع الهجوم على أرقام هواتف فرنسية، مثلما تفعل إسرائيل مع أرقام الهواتف البريطانية والأمريكية.





وكانت الرئاسة الفرنسية جمّدت جزءًا كبيرًا من الاتصالات السياسية والأمنية والاستخباراتية مع إسرائيل، وخصوصًا الزيارات المتبادلة، في أعقاب عمليات اختراق لهاتف الرئيس ماكرون من خلال تقنيات أنتجتها إسرائيل.



وخلال الأشهر الماضية، عقدت مفاوضات هادئة بين إسرائيل وفرنسا لإنهاء الأزمة، قادها حولاتا، الذي عدّ الموقع زيارته إلى فرنسا إشارة أولى أن تسوية أولى للأزمة.