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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل طاجن العكاوي للشيف شربيني

طريقة عمل طاجن العكاوي
طريقة عمل طاجن العكاوي

يأتي طاجن العكاوي فى مقدمة الأكلات الرئيسية التى يحبها المصريون، حيث تمنح الجسم قدر كبير من القوة والطاقة.

ونعرض لكم فيما يلي طريقة عمل طاجن العكاوي فى المنزل بمذاق احترافي بخطوات الشيف شربيني.

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مقادير طاجن العكاوي
عكاوي 

بصل 

زيت 

جوزة الطيب 

مرقة 

بهارات 

كرات 

كرفس 

فلفل حار 

ورق لورا 

حبهان 

زعتر مفروم

 طماطم 

ماء 

ملح 

فلفل اسود 


طريقة عمل طاجن العكاوي
* في حلة على النار ضعي كمية من زيت الطهي اتركيها تسخن قليلا ثم ضعي كمية كبير من البصل المقطع مكعبات ومكعب مرقة وجوزة الطيب والبهارات والملح والفلفل اسود

* افرمي الكرات والكرفس وضيفيهم على الحلة وضيفي بعدهم الفلفل الحار المقطع وورق لورا وحبهان وزعتر طازج مفروم وفصوص ثوم

* ضيفي العكاوي وماء واتركيها تنضج على النار مع طماطم مكعبات ثم قدمي طاجن العكاوي ساخنا .

طاجن العكاوي طريقة عمل طاجن العكاوي طريقة عمل طاجن الشيف شربينى العكاوي

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