بوتين لـ بينيت: روسيا وإسرائيل متفقتان على بعض النقاط في سوريا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سبل مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين لدى استقباله بينيت في سوتشي، إن هناك العديد من القضايا ستكون محل النقاش خلال اجتماعه مع بينيت ومن بينها مكافحة الإرهاب.

وأكد بوتين أن روسيا وإسرائيل يلتقيان في بعض النقاط فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاربي بين روسيا وإسرائيل ارتفع بنحو 50% خلال السبعة أشهر الماضية رغم تداعيا فيروس كورونا.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تستمر العلاقات بين روسيا وإسرائيل في التحسن، رغم الخلافات السياسية القائمة في تل أبيب.

ووصل بينيت لاحقا إلى سوتشي على متن طائرة تحمل علمي إسرائيل وروسيا.

وأكد الكرملين أمس أن بوتين وبينيت من المفترض أن يستعرضا خلال اللقاء المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسيتبادلان الآراء بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وسبق أن ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت يعتزم بحث الملف الإيراني مع بوتين، بالإضافة إلى طيف من المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية.