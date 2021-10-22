عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لـ بينيت: روسيا وإسرائيل متفقتان على بعض النقاط في سوريا

فلاديمير بوتين ونفتالي
فلاديمير بوتين ونفتالي بينيت

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة أنه سيبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سبل مكافحة الإرهاب.

وقال بوتين لدى استقباله بينيت في سوتشي، إن هناك العديد من القضايا ستكون محل النقاش خلال اجتماعه مع بينيت ومن بينها مكافحة الإرهاب.

وأكد بوتين أن روسيا وإسرائيل يلتقيان في بعض النقاط فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب في سوريا.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاربي بين روسيا وإسرائيل ارتفع بنحو 50% خلال السبعة أشهر الماضية رغم تداعيا فيروس كورونا.

وأعرب بوتين عن أمله في أن تستمر العلاقات بين روسيا وإسرائيل في التحسن، رغم الخلافات السياسية القائمة في تل أبيب.

رئيس وزراء إسرائيل يغادر إلى روسيا

روسيا تؤيد انضمام الصين إلى نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ

ووصل بينيت لاحقا إلى سوتشي على متن طائرة تحمل علمي إسرائيل وروسيا.

وأكد الكرملين أمس أن بوتين وبينيت من المفترض أن يستعرضا خلال اللقاء المسائل المتعلقة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسيتبادلان الآراء بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وسبق أن ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت يعتزم بحث الملف الإيراني مع بوتين، بالإضافة إلى طيف من المسائل السياسية والأمنية والاقتصادية.

بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الروسى مكافحة الارهاب القضايا روسيا إسرائيل

ترشيحاتنا

20 سنة خدمة أبرزها.. 5 شروط لـ إحالة الموظف للمعاش المبكر.. وحقوق تأمينية بتعويض إضافي

بحضور سفراء عدد من الدول.. مشهد مهيب لتعامد الشمس على وجه رمسيس

أول تعليق من ليفربول على إمكانية غياب محمد صلاح 8 مباريات |خاص

حكم من فاتته الركعة الأولى في صلاة الجمعة

طفلة من ذوي القدرات تبدع في الرسم بـ قدمها.. فيديو

افتتاح السكن البديل ورسائل هامة لطلاب الشرطة.. نشاط مكثف للرئيس الأسبوع الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أليك بالدوين يطلق الرصاص بالخطا على مخرج فيلمه الجديد ويقتل المصورة

خناقة شوارع.. مجهولون يطرقون منزل آيتن عامر والفنانة تستغيث وتروي التفاصيل

إجازة الوداع.. تفاصيل مأساوية ترويها أسر ضحايا حادث الدائري الأوسطي بالبحيرة

محدش ليه دعوة بجسمي..هدى المفتي ترد على انتقادات ظهورها في مهرجان الجونة

دماء على الفستان الأبيض .. عريس يضرب زوجته حتى الموت في ليلة الزفاف

لا يقدر عليه البشر.. العثور على ثعبان ضخم بحجم ديناصور

مفاجأة غير سارة| سبب وقوع الزلازل المتعددة بالبحر المتوسط وتأثيرها على مصر

إجراء كويتي عاجل بشأن مصر.. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول إفريقيا وعربيا .. صلاح ينضم لمشاهير متحف الشمع بلندن .. كم تكلف إنشاء التمثال؟

عرب كريم تودع 7 من زينة شبابها.. روايات الموت لضحايا ميكروباص الدائري الأوسطي

وائل جسار يتألق فى حفل غنائي ساهر بـ كندا

روايات الموت على الدائري الأوسطي.. شقيقة عريس المنيا وطفلتاها حولن الفرح لمأتم

فيديو

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

تمثال محمد صلاح .. ماذا قال مو فور دخوله متحف مدام توسو "فيديو"

بعد نقله للمستشفى .. تفاصيل مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي "فيديو"

دان سور أغرب مغني راب في العالم.. زرع كيلو ذهب بجمجمته|فيديو

المزيد

ساحة رأي

سهلة المدني تكتب: الشيطان يحكم

ياسر عبيدو يكتب: نصر أكتوبر.. لماذا لم يحفر مساره الطبيعى كاملًا؟

دعاء علي تكتب: مهرجان عرض اللحوم بأرخص الأسعار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: فريضة الصوم 

خالد الشناوي يكتب: لحظات في حضرة الروح

أمل مصطفى تكتب: «هي منك»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

اﻟﻤﺰﻳﺪ